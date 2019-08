Efter lang tids ballade er den legendariske Cafe Dan Turèll blevet solgt.

Det er ikke været for deres gode mad og betjening, at den smukke, gamle Cafe Dan Turèll i Store Regnegade i det indre København ramte forsiderne i de danske medier i den seneste tid.

Fødevarestyrelsen valgte fornyligt at politianmelde stedet, hvor den tidligere ejer Bahram Sari Beliverdi i foråret blev idømt tre år og ni måneders fængsel for bedrageri, momssvindel og brud på fødevarelovgivningen, og i juli måned alene fik cafeen hele tre sure smileyer.

Men nu er der måske bedre tider på vej. I hvert fald er stedet fredag blevet solgt. Det bekræfter Restaurantmægleren, der har stået for salget over for TV 2 Lorry.

- Det er korrekt, at vi har solgt Cafe Dan Turèll. Det er gået hurtigt, lød det.

’Dan Turèll skal af mange årsager have ny driftherre hurtigst muligt. Her er virkeligt tale om et 'fyrtårn' i byen, en af de første og absolut legendariske cafeer.

Den har ført en lidet misundelsesværdig tilværelse den seneste tid, og kun en ny og dygtig ejer kan banke forretningen på plads og tilbage til fordums højder.’

Således stod der på mæglerens facebookside, da de tirsdag formiddag annoncerede, at cafeen var til salg.

Og der er i den grad brug for, at der bliver gjort noget.

Cafe Dan Turèll var en del af en kæde af cafeer og restauranter, hvor enten den dømte cafekonge Bahram Sari Beliverdi eller en mytisk 23-årig maltesisk mand ved navn Kyle Sciberrashar har stået som ejer.

Sidstnævnte har trods sin unge alder stiftet syv selskaber og haft direktionsposter i 18 selskaber. En lang række af disse er dog gået konkurs.

Fødevarestyrelsen har i august politianmeldt fire af spisestederne i kæden for en lang række overtrædelser. Der blandt andet inkluderede hygiejneproblemer, problemer med håndtering af fødevarer og temperaturer og destruktion af beviser.

Det drejer sig om Cafe Dan Turèll, XO Burgers and Steaks, Cafe Emma og Cafe Stella.

Cafe Dan Turèll blev sat til salg, da den nuværende forpagter ønskede at udnytte sin afståelsesret. Udbudsprisen lå på 1.998.000 kroner for de 250 kvadratmeter. Der til kom en månedlig husleje på 75.000 kroner.

Ejendomsmægleren havde ingen kommentarer til, hvem den nye ejer er og vidste ikke, hvorvidt stedet fortsat skulle være en del af restaurationsbranchen.