For godt en uge siden måtte selskabet bag det stort anlagte og spritnye shoppingcenter Kronen i københavnerbydelen Vanløse indgive konkursbegæring.

Det skete, kun tre år efter at det store butikscenter endelig var opført. Den hurtige konkurs undrer en førende ekspert på området.

»Det er meget mærkeligt, at den konkurs kommer nu. Centeret havde en træg start, men det er, som om det faktisk er gået den rigtige vej. De havde stigende omsætning og stigende besøgstal, så det var inde i en relativt god gænge,« siger Per Nyborg, administrerende direktør ved Institut for Center-Planlægning, og uddyber:

»Mit indtryk er, at man i forbindelse med etableringen af selskabet har båret rundt på en kraftig gæld. Det er den gæld, man er blevet indhentet af nu.«

Ejerne af butikscenteret Kronen – Apollovej Aps – har indgivet konkursbegæring. Nu bliver det interessant at se, hvem der vil drive centeret videre. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Ejerne af butikscenteret Kronen – Apollovej Aps – har indgivet konkursbegæring. Nu bliver det interessant at se, hvem der vil drive centeret videre. Foto: Sofie Mathiassen

Lørdag bekræftede kurator for konkursboet Apollovej Aps – firmaet, der ejer bygningerne i Kronen – at der er indgivet konkursbegæring, og at man nu leder efter en køber til bygningerne.

Men det bliver ikke umiddelbart nogen nem opgave, vurderer Per Nyborg, som gennem flere årtier har beskæftiget sig med etableringer af shoppingcentre.

»Kronen er etableret, fordi Vanløse er en stor bydel, hvor der bør være basis for sådan et shoppingcenter. Men tager du den ene retning med toget, kommer du til Frederiksberg Centret. Tager du i den anden retning, kommer du til Rødovre Centrum. Så konkurrencen er ultrahård,« siger Per Nyborg:

»Det er et center, der er mere lokalt funderet, og det bliver spændende at se, hvad investorerne har mod på, når man ser den baggrund og beliggenhed. Det er en lidt speciel størrelse, fordi der også er en del boliger i projektet. Men alt har noget med pris at gøre.«

Noget af det, der bliver interessant at følge, er, hvem der kan have interesse i at købe Kronen, mener Per Nyborg.

De nuværende ejere er udlændinge.

Og noget kan tyde på, at det også kan være den vej, kurator skal se for at finde en køber.

»Hvis du ser på de investorer, der er i nabolaget, så vil de nok ikke være interesserede i et køb. Den største investor i området er Danske Shoppingcentre, men de har Frederiksberg Centret, så de vil næppe være interesserede,« siger Per Nyborg:

»Rødovre Centrum er familieorienteret, så de er nok heller ikke interesserede. Det er lidt interessant at se, hvem der vil samle det her op.«

Lige nu kører Kronen videre, som om intet var hændt.

Det fortalte Søren Aamann Jensen, advokat i Kromann Reumert og kurator for konkursboet, lørdag til B.T.

»Det er vigtigt at slå fast, at nogle af de rygter, der måske går i området om, at det er det hele, der lukker, ikke er korrekte,« sagde han blandt andet:

»Det påvirker ikke lejekontrakterne. Det er ikke sådan, at butikkerne lukker, eller at lejerne skal til at flytte ud. Vi skal ud og finde en køber til de her bygninger.«