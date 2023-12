Igen, igen forlader en person fra Deloittes øverste top virksomheden. Det er anden gang inden for en måned.

Denne gang sker det på baggrund af oplysninger om krænkende adfærd blandt virksomhedens ledere.

Deloitte endte i shitshorm, efter revisions- og konsulentgigaten blev hængt offentligt ud på Instagram med beskeder fra nuværende og tidligere kvindelige ansatte, der meldte om krænkende adfærd i virksomheden. De berettede også om graviditerer, der førte til fyringer.

Instagram-opslaget blev en øjenåbner for topchefen i Deloitte, Christian Jensby, som til Børsen kaldte kommentarsporet smertefuld læsning.

Det fik ham til at igangsætte en undersøgelse for at se om, der var hold i beskyldningerne.

De var tilsyneladende ikke trukket ud af den blå luft.

For nu har undersøgelsen ført til, at Deloitte beder en unavngiven mandlig partner pakke sine ting og gå, skriver Børsen i en opfølgende artikel.

Christian Jensby, CEO i Deloitte, måtte afskedige en ejerpartner efter shitstorm om krænkede adfærd i virksomheden.

Christian Jensby anerkender samtidig, at det indtil nu har været for svært for medarbejderne at stå frem med kritik.

» Vores kommunikation omkring vores whistleblower-system har været for utilstrækkelig, og den tryghed, som det skulle give vores medarbejdere, har ikke været god nok. Det gør vi nu noget ved meget hurtigt. Både i forhold til selve whistleblowersystemet og naturligvis også kommunikationen omkring det,« siger han.

Der er anden gang, at virksomheden siger farvel til en partner inden for en måned.

Camilla Kruse forlod Deloitte bare fem måneder efter hun gav et kontroversiel kommentar.

I slutningen af november var det den kvindelige partner og talentchef, Camilla Kruse, der måtte gå.

I et interview med Finans sagde hun, at der i Deloitte fremadrettet vil være færre pladser til »middelmådige mænd«, idet virksomheden ville skabe plads til flere kvinder.