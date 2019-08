Den danske beskæftigelse stiger ikke mere. Det økonomiske opsving kan lakke mod enden, vurderer økonomer.

Siden 2013 har antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked været stigende, men de seneste to måneder har udviklingen stået stort set stille.

I juni steg antallet med 453 personer kom i job. Samlet er der nu 2,78 millioner lønmodtagere. Det oplyser Danmarks Statistik.

Den seneste måneds udvikling dækker over, at der er kommet knap 600 nye job hos private virksomheder, mens der er forsvundet omtrent 140 stillinger i den offentlige sektor.

De seneste måneders stilstand kan tyde på, at det økonomiske opsving i Danmark lakker mod enden. Det vurderer cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank.

- Det kan godt være, at vi har set toppen. Vi kan se, at økonomier omkring os er bremset op. På et eller andet tidspunkt vil det nok smitte af på Danmark, selv om vi lige nu har rigtig fin vækst i mange brancher.

- Nu skal man ikke lægge alt for meget i månedlige jobtal, men set over to måneder er det en temmelig markant opbremsning, siger Las Olsen.

Han påpeger, at industrien i udlandet er ramt af opbremsning.

- Vi kan se, at industrien rundt i verden har det svært. Det gælder især i Tyskland, hvor blandt andet handelskrigen mellem Kina og USA spiller ind.

- Det har gjort, at mange virksomheder har lagt en dæmper på deres investeringer, og det rammer danske virksomheder.

- Samtidig skal man huske, at der i de fleste lande har været økonomisk opsving de seneste seks-syv år, og der vil man på et eller andet tidspunkt se en opbremsning, siger Las Olsen.

Ifølge Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er Danmark godt rustet til at undgå en voldsom økonomisk nedtur.

- Dansk økonomi er ikke overophedet, forbrugerne har været forsigtige, vores konkurrenceevne er stærk, og der er plads på de offentlige budgetter til at holde hånden under økonomien, skriver Erik Bjørsted i en kommentar.

Samme vurdering kommer fra Las Olsen fra Danske Bank.

- Normalt øger vi vores forbrug meget mere end vores indkomst under et opsving, og lønningerne stiger markant, men sådan har det ikke været de seneste år.

- Derfor behøves opbremsningen nok ikke at blive så hård under den næste krise, siger Las Olsen.

/ritzau/