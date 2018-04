Efter mere end 16 timers forhandling gik fagforeninger og arbejdsgivere fra hinanden klokken halv tre i nat.

København. Det er fortsat usikkert, om overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ender med at sende Danmark ud i en storkonflikt.

Det lykkedes nemlig ikke for arbejdsgiverne i kommunerne at blive enige med de offentligt ansattes fagforeninger ved et langstrakt møde natten til tirsdag.

Ifølge DR gik forhandlerne fra hinanden omkring klokken 02.30 uden resultat.

- Status er, at vi har forhandlet i 16 timer i dag. Det er ganske meget. Men vi er ikke kommet voldsomt meget videre, sagde KL's topforhandler, formand for Løn- og Personaleudvalget Michael Ziegler (K) til DR efter mødet.

Heller ikke Dennis Kristensen, formand for fagforeningen FOA, så de store fremskridt.

- Vi har brugt rigtig lang tid på det, der var dagens tema, nemlig hvor store skal lønstigningerne være, sagde han til DR natten til tirsdag.

Forhandlingerne fortsætter tirsdag klokken 13.

/ritzau/