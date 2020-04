Internationale oliemarkeder er tirsdag fortsat nervøse på grund af overproduktion, lyder det fra seniorøkonom.

Efter et kraftigt fald i prisen på oliepapirer i USA mandag spreder prisfaldet sig til Nordsøolien tirsdag.

Groft sagt er der for meget olie på markedet, og derfor sendes priserne gennem gulvet, forklarer seniorøkonom i Sydbank Kim Blindbæk.

Tirsdag er prisen på brent-råolie, der pumpes op i Nordsøen, faldet med knap 20 procent til omkring 21 dollar tønden. Og WTI-råolie, der kommer fra USA, oplever også fald i prisen på kommende leverancer.

Ifølge Kim Blindbæk er der dog ikke grund til at frygte den samme prispanik for olie fra Nordsøen som den fra USA.

Det hænger sammen med, hvordan handlen med råolie fungerer. Der er to førende råolie-leverancer.

Den ene kaldes WTI og her leveres råolien i Cushing, Oklahoma, der ifølge Financial Times har lagerplads til 76,1 millioner tønder olie.

Men fordi forbruget er meget lavere end vanligt, mens store lande er lukket helt eller delvist ned under coronakrisen, bliver den ledige lagerplads i Cushing pludselige lille.

10. april var der ifølge Financial Times 55 millioner tønder på lager. Det svindende lager fik mandag det amerikanske marked til at gå i panik.

På oliemarkedet handler man med kontrakter for leverance. Og mandag var sidste dag for handel med kontrakter for maj i USA.

Med den svindende plads på lageret gik investorer, der sad med kontrakter på leverancer i maj, pludselig i panik, hvilket sendte prisen fra 18 dollar per tønde ned til minus 40 dollar per tønde mandag.

Det samme kommer ikke til at ske for salget med olien fra Nordsøen, vurderer Kim Blindbæk.

- Her har du mange flere muligheder for leveringssteder, siger han.

Ikke desto mindre falder prisen for juni-leverancer på råolie-leverancer fra både USA og Nordsøen.

- Det er sådan set lidt mærkeligt, for der er lidt tid til udløb. Men det tyder på, at investorerne er bekymret for, om de kan få opbevaret olien til den tid, og hvad der sker med efterspørgslen.

De store olieproducerende lande har indgået en aftale om at sænke produktionen fra maj, men ifølge Kim Blindbæk sænker aftalen ikke produktionen nok.

Aftalen sænker produktionen med 9,7 millioner tønder olie om dagen. Ifølge Kim Blindbæk er det bedste estimat, at efterspørgslen er faldet med omkring 30 millioner tønder om dagen.

