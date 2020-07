Da coronakrisen var på sit højeste, var Bestseller-koncernen og ejeren Anders Holch Povlsen i knæ. Helt i knæ.

Alene i marts mistede tøjproducenten 2,5 milliarder, og Anders Holch Povlsen 11 milliarder kroner af sin formue samt sin placering på Bloombergs liste over verdens 500 rigeste.

Men de seneste måneder har Bestseller-ejeren ifølge Finans formået at lavet et stort comeback.

Siden marts er Anders Holch Povlsens formue nemlig blevet 16,2 milliarder kroner mere værd, og dermed er han igen at finde på Bloombergs liste. På plads nummer 374 for at være helt præcis.

Ifølge Finans er Anders Holch Povlsens papirformue lige nu mere end 37 milliarder kroner værd. Det kan Bestseller-ejeren blandt andet takke sine investeringer i modeselskaberne Asos og Zalando for.

Asos-aktien er nemlig steget med 55 procent de seneste tre måneder, mens Zalando-aktien er oppe med 49 procent i samme periode.

Også hos Anders Holch Povlsens livsværk, Bestseller, går det markant bedre, end det gjorde tilbage i marts.

Det fortalte Finn Poulsen, direktør og Bestseller-mærket Only, for nyligt i et interview med Børsen.

»Vi ligger de første 20 dage i juli med indeks 108 (8 pct. over juli i fjor, red.). Vores juli er den bedste nogensinde,« sagde han blandt andet.

Foruden Bestseller i Europa ejer Anders Holch Povlsen et Bestseller-imperium i Asien, som han for få år siden overtog fra sin far, og som han i dag ejer med to partnere. Det formodes, at den asiatiske del er flere milliarder værd.

En stor del af sin milliardindtjening har Anders Holch Povlsen investeret vidt og bredt. Han har store aktieposter i nemlig.com, discountkæden Normal og online-tøjportalerne Asos og Zalando.