B.T. kunne onsdag aften fortælle, at Novo Nordisk nye populære slankemiddel Wegovy undersøges for en mulig kræftrisiko.

Det samme gælder medicinalgigantens diabetes medicin Ozempic.

Det har torsdag morgen sendt Novo Nordisk-aktien i rødt, skriver Euroinvestor.

Novo Nordisk-aktierne er faldet i det danske aktieindeks, C25-indekset.

Den Europæiske Lægemiddelstyrelse EMA bekræftede onsdag i et skriftligt svar til B.T., at de har rejst et sikkerhedssignal for lægemidler med det virksomme stof semaglutid, herunder Wegovy og Ozempic.

Det sker på baggrund af et studie, der tyder på, at virkningsstoffet i de to præparater kan øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos patienter med type 2-diabetes.

Pressechef i Novo Nordisk Lars Otto Andersen-Lange oplyser i et skriftligt svar, at patientsikkerhed har den højeste prioritet hos Novo Nordisk, og at virksomheden ikke selv har fundet en øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft i mennesker.

»Alle indberetninger om bivirkninger ved brug af vores medicin tager vi meget alvorligt,« skriver han.

Han skriver videre, at Novo Nordisk er bekendt med, at EMA har bedt om oplysninger om lægemidlerne.

Wegovy er blevet kaldt en gamechanger og et vidundermiddel inden for vægttabsbehandling, og i maj blev der i Danmark udskrevet lidt mere end 58.000 recepter på medicinen.