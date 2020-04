Nu kan du igen gå i Bahne og købe tæpper, puder, gryder eller en gave til dig selv eller din mor.

Boligkæden åbner nemlig igen ni af sine butikker, som har været lukket i næsten en måned på grund af coronakrisen.

Det oplyser kæden selv på Facebook.

Her fremgår det, at det er de ni butikker, som ikke ligger i storcentre, der åbner tirsdag klokken 11.

'Danmark er så småt ved at åbne op igen. Alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads, og det er blevet hverdag. Derfor synes vi, det er rigtig at åbne vores strøgbutikker nu. Og vi glæder os!,' lyder det på kædens profil.

Da statsminister Mette Frederiksen på sit pressemøde 17. marts lukkede store dele af Danmark ned og dermed også tvangslukkede alle landets storcentre, lukkede også de 12 Bahne-butikker, der har til huse i centrene.

Få dage efter valgte kæden selv at lukke resten af sine butikker.

Det er de ni butikker, som den familieejede virksomhed nu vælger at åbne igen.

Ifølge Finans.dk har coronakrisen kostet Bahne-kæden millioner i tabt omsætning.

Direktør og medejer Jacob Bahne Sørensen fortalte forleden i Børsen, at kæden ikke kan få adgang til regeringens hjælpepakker.

Bahne er ejet af brødrene Jacob og Troels Bahne, og de er begge en del af virksomheden ledelse. Kæden har i alt 21 butikker rundt omkring i landet.

Et hackerangreb mod Bahnes netbutik var sidste år medvirkende til, at det seneste regnskabsår endte med et underskud på 4 millioner kroner.