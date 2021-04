Designvirksomheden By Lassen er sat til salg.

Det skyldes et dårligt regnskab i moderselskabet Buurskov & Lassen Maskinfabrik ApS, der gik ud af 2020 med en negativ egenkapital på 46 millioner kroner.

Det skriver RetailNews.

By Lassen blev i 2008 skiftet af Søren Lassen og Nadia Lassen. De er henholdsvis barnebarn og oldebarn af den anerkendte arkitekt Mogens Lassen.

Og virksomheden blev da også etableret med afsæt i arkitektens kvadratiske kubusstage fra 1960. Det er særligt den, som By Lassen er kendt for, men derudover findes også møbler og andet boligtilbehør i deres sortiment.

I 2016 overtog Søren Lassen det fulde ejerskab, men nu er designvirksomheden altså til salg. En nyhed, der kom få dage efter, at designvirksomheden fremlagde et regnskab for 2020, hvor resultatet efter skat lød på 2,4 millioner kroner.

Ifølge en note i årsrapporten, er der en klar årsag til at virksomheden ønsker at sælge:

»På baggrund heraf har selskabets ledelse i samråd med selskabets kreditorer vurderet, hvorledes selskabets værdier sikres bedst muligt og i kreditorernes interesse, i forlængelse heraf er det besluttet at videreføre selskabet med henblik på over tid, at rekapitalisere via realisering af selskabets ejerskab af By Lassen ApS«, lyder det i en note i årsrapporten.

Det er endnu ikke oplyst, hvad prisen lyder på.