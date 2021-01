Det er slut med stofkæden Stof & Stil.

For efter mere end 40 år skifter den danske butikskæde nu navn til 'Selfmade'.

Det skriver Finans.

Årsagen er, at butikskæden, der råder over 29 butikker i Danmark og udlandet, nu vil satse på at få succes på det internationale marked.

»Vores kunder vil opleve en løbende transformation til det nye koncept i alle vores nuværende butikker og i vores webshop hen over det næste års tid,« siger Alexander Lerche, der er administrerende direktør i Selfmade, i en pressemeddelelse.

Den danske butikskæde åbnede sidste år sin første fysiske butik i Tyskland, og i jagten på at opnå international succes, vil kædens ejere nu endnu længere ud, lyder det.

For planen er nemlig, at der – på trods af fysiske butikker i både Sverige, Norge og Tyskland samt en webshop på 13 forskellige europæiske markeder – at der i 2021 skal åbnes en helt ny Selfmade-butik i både Østrig og Wien.

Navnet 'Selfmade' er desuden nøje udvalgt i forhold til den målgruppe, som virksomheden har mærket en stor efterspørgsel fra de senere år.

»Vi mærker i dag en stor interesse fra den unge generation, der ønsker et alternativ til en verden, som primært er baseret på færdiglavede produkter,« siger Alexander Lerche videre i pressemeddelelsen.

Stof & Stil har siden 80' erne, hvor ægteparret Marianne og Peter Lerche åbnede den første butik i Herning, været kendt for at sælge stof, garn og sytilbehør.

Virksomheden er i dag ejet af parrets børn, Rikke, Michael og Alexander.