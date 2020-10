I mere end 100 år er der blevet bagt brød i bageriet på Højby Hovedgade i Højby i Odsherred.

Men nu er det snart slut, skriver sn.dk.

De seneste år har det været Lone og Per Nielsen, der har drevet bageriet, men de lejede lokalerne ud til SuperBrugsen i byen.

Nu har SuperBrugsen, der i de seneste otte år har brugt bageriet, valgt at lukke bageriet og bygge et andet bageri i forbindelse med forretningen i byen.

Derfor lukker det gamle bageri på Hovedgade 31. december.

Per Nielsen siger til avisen, at det er en epoke, der slutter.

»Lone og jeg har fejret kobberbryllup med bageriet. Vi havde et supergodt sammenhold med borgerne i byen, som bakkede os op. Men butikken og alle andre forretninger i Højby fik dødsstødet i 2000, da man ændrede Hovedgaden og installerede chikaner,« siger Per Nielsen til avisen.

Det første bageri blev opført i 1902.

Det er endnu uvist, hvad der nu skal ske med bygningen, hvor bageriet lå, men Per Nielsen understreger, at der aldrig mere kommer et bageri.

Han håber, at der måske kan indrettes et kunstnerkollektiv med udstilling i lokalerne.