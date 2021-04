I december og januar faldt antallet af lønmodtagere. Udviklingen er vendt i februar, hvor antallet er steget.

I februar steget antallet af lønmodtagere med 3000 personer, svarende til en stigning på 0,1 procent i forhold til i januar.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Tallene er korrigeret for sæsonudsving.

Stigningen kommer efter fald i beskæftigelsen i december og januar. Faldene hang blandt andet sammen med den nedlukning, der begyndte i december.

Særligt hårdt ramt af decembers nedlukning var ansatte i for eksempel hotel- og restaurationsbranchen.

- Men siden da har fremgangen i andre brancher trukket op, for eksempel inden for byggeriet. Dermed er vi nu kommet tilbage på sporet med flere job, siger Steen Nielsen, arbejdsmarkedspolitisk chef i Dansk Industri.

Onsdag fortsætter den genåbning af Danmark, som nu har varet i flere uger.

Blandt andet vil restauranter og barer kunne tage imod gæster indendørs igen, og samtidig bliver det også muligt for større indkøbscentre og stormagasiner at genåbne for almindelig handel.

- Arbejdsmarkedet ser stærkt ud. Og genåbningen i de kommende uger vil formentlig skabe endnu flere job, så der skal ikke meget forårsopsving til, før vi nærmer os en rekordbeskæftigelse, siger Steen Nielsen.

Trods stigningen var lønmodtagerbeskæftigelsen i februar 38.000 personer lavere end for et år siden. Det var umiddelbart før den første store nedlukning.

I Dansk Erhverv er cheføkonom Tore Stramer ligesom Steen Nielsen fra Dansk Industri optimist. Også han regner med, at beskæftigelsen de næste måneder står til at bygge videre på den positive udvikling fra februar.

- Ser vi fremad, så er det vores forventning, at beskæftigelsen vil stige yderligere hen over foråret i takt med den gradvise genåbning, siger Tore Stramer.

Han bemærker, at en række forhold dog kan komme til at bremse genopretningen inden for oplevelseserhvervene, der har været og stadig er særligt hårdt ramt af coronasituationen.

Det drejer sig om forhold som blandt andet en forsinket vaccineplan, fortsatte restriktioner i form af coronapas, krav om bordbestilling og restriktive indrejseregler.

- Men forhåbentlig har vi nu lagt det værste bag os og kan se frem mod en sommer med stigende beskæftigelse i alle brancher, siger Tore Stramer.

/ritzau/