Op til 14.000 kroner.

Det er ikke småpenge, Lego-samlere i øjeblikket kan få for sættet 'Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey'.

Lego trak for nylig varen tilbage efter politiske protester, men sættet nåede at være til salg i flere lande som USA, Storbritannien og New Zealand.

Og nu kan indehavere af 'Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey' altså få en pæn sum penge for klodserne.

Det skriver Finans og fremgår ligeledes af en auktionsliste på eBay. Den højeste auktionspris ligger sågar på næsten 14.000 kroner.

Sagen om 'Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey' fik sit startskud, da det det tyske fredsselskab og forenede krigsmodstandere (DFG-VK, red.) forrige mandag først forsøgte at få produktet fjernet fra markedet.

Modellen forestiller en kombination af et redningsfly og en helikopter. Den er lavet i et licenssamarbejde med flyproducenterne Boeing og Bell Textron, som står bag virkelighedens Bell Boeing V-22.

Med andre ord: Et fly, der bliver brugt i militære sammenhænge, hvilket er hele kernen.

Her en af virkelighedens Bell Boeing V-22. Foto: CARL COURT Vis mere Her en af virkelighedens Bell Boeing V-22. Foto: CARL COURT

I Legos etiske retningslinjer lyder det blandt andet, at man ikke vil producere legetøj, der forestiller realistiske våben og militærudrustning.

DFG-VK's mission om at fjerne varen fra markedet gik hjem efter kort tid. Tirsdag meddelte Lego, at de trak varen tilbage. Det bekræftede kæden over for Finans.

Det har dog ikke forhindret, at 'Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey' er blevet et særdeles populært samlesæt.

Lige nu er der i alt 96 forskellige sider, hvorpå man kan byde på sættet.