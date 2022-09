Lyt til artiklen

En mindre omrokering er på vej blandt direktørerne i dagligvaregiganten Coop.

Det sker i forbindelse med en række nyheder, som supermarkedskæden meldte ud tirsdag.

Det skriver branchemediet Dagligvarehandlen.

Tirsdag kom det frem, at alle Fakta-butikker lukker inden årets udgang. I stedet vil Coop fokusere på kæden Coop 365discount.

Desuden skal butikkerne SuperBrugsen og Kvickly fusioneres – i første omgang bag linjerne.

Kenneth Holmen Pedersen var i fire år kædedirektør for Meny, før han ifølge Dagligvarehandlen i efteråret sidste år kunne sætte sig i stolen som kædedirektør for SuperBrugsen. Nu skal han stå i spidsen for den fusionerede supermarkedskæde med SuperBrugsen og Kvickly.

Det betyder, at den hidtidige direktør for Kvickly, Torben B. Andersen, bliver kædedirektør for Dagli'Brugsen, hvilket er en stilling, han også tidligere har haft.

Den nuværende direktør for Dagli'Brugsen, Maria Beck-Tange, er ifølge Dagligvarehandlen tiltænkt en anden rolle i Coop.