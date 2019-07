Dækningen, dækningen, dækningen.

Det er det ord, som går igen og igen i de mange henvendelser, som B.T. har modtaget, siden vi tirsdag kunne beskrive, hvordan flere tusinde Telenor-kunder har forladt selskabet i de seneste tre måneder.

Også på B.T.s Facebook er kritikken til at høre (læse).

'Da de (Telenor, red.) blev lagt sammen med Telia, mistede jeg alt forbindelse,' skriver en bruger for eksempel, mens en anden fortæller, at han har droppet sin arbejdstelefon med et Telenor-abonnement, fordi dækningen var for dårlig.

B.T. har talt med flere tidligere Telenor-kunder fra forskellige steder i landet, som fortæller, at hovedårsagen til, at de har sagt farvel og tak til selskabet, skyldes problemer med dækningen.

En af dem er 43-årige Rasmus Bang, som nåede at være kunde hos Telenor i 15 år, inden han opsagde sit abonnement for et par måneder siden.

Dækningsproblemerne begyndte for ham, da han for to et halvt år siden flyttede fra Nørresundby ved Aalborg til Hjallerup i Vendsyssel.

»Der har været helt, helt utrolig dårlig dækning,« siger han og fortsætter:

»Jeg snakkede med dem (Telenor, red.) og kom over på en anden mast, men lige lidt hjalp det. Det var en fin service ellers, men de anerkendte ikke, at der var problemer i området.«

Rasmus Bang skiftede til teleselskabet 3 til et abonnement, som – ifølge ham – er 70 kroner billigere.

»Jeg skiftede primært på grund af den dårlige telefondækning på min hjemmeadresse, men at jeg nu kan spare penge hver måned er selvfølgelig en glædelig bonus.«

Teleselskabet 3 har i modsætning til Telenor haft tre forrygende måneder fra april til juni.

Hvor 12.000 mobilkunder er flygtet fra Telenor de seneste tre måneder, viser 3's regnskab, at hele 30.000 kunder har valgt at skifte til et abonnement hos 3 samt det 3-ejede selskab OiSTER.

»Det er en fornøjelse at konstatere, at antallet af danskere, som vælger os til som teleselskab, stiger,« siger Morten Christiansen, som er CEO for 3 i Skandinavien, i en pressemeddelelse onsdag.

Danmarks to øvrige store teleselskaber, Telia og TDC, har endnu ikke offentliggjort deres regnskab for årets 2. kvartal.

Alice Klitholm Duch, pressechef i Telenor, skriver i en mail til B.T., at de er kede af, hvis kunder har oplevet dårlig dækning hos dem.

'Vi har en meget høj tilfredshedscore på vores netværk, viser alle kundemålinger, og kan derfor ikke helt genkende det billede, som B.T. beskriver,' skriver pressechefen og fortsætter:

'Vi har Danmarks stærkeste mobilnetværk med over 4.000 master og arbejder hver dag på at øge kapaciteten i netværket yderligere til gavn for vores kunder. Men med 1,7 millioner kunder, der bevæger sig overalt i Danmark med forskellige typer af telefoner, kan det ikke helt undgås, at kunderne engang imellem kan opleve udsving.'

Ifølge Telenor selv skyldes flertallet af de forsvundne kunder, at TDC for snart to år siden overtog tjansen som teleleverandør til staten, men at TDC endnu ikke har fået flyttet alle over.

På trods af teleselskabets kundeflugt er det lykkedes selskabet at øge deres indtjening de seneste tre måneder med fire millioner kroner til 204 millioner kroner.