Der var ikke mange penge i konkursboet efter flyselskabet Primera Air - men rejseselskabet i samme koncern får nu flere millioner kroner.

Rejsevirksomheden TravelCo Nordic, der tidligere hed Primera Travel, består af charterbureauerne Bravo Tours og Sun Tours, har netop fået tilført 47,6 millioner kroner af sin islandske ejer, Andri Mar Ingólfsson.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Mediet har spurgt direktør Peter Hornshøj, om ikke han kan se, at det ser mærkeligt ud, at der tilføres penge til ét selskab i samme koncern, lige efter et andet er gået konkurs.

»Det er ikke så simpelt at sætte det op på den måde. Det er ikke sådan, at vores islandske ejer bare er kommet med en kæmpe pose penge og har smidt det i vores moderselskab TravelCo Nordic. Det er kapital, som kommer fra forskellige selskaber på Island,« lyder forklaringen fra Peder Hornshøj.

Selv om han var bestyrelsesmedlem i Primera Air, afviser han at kende til det nu krakkede Primera Airs økonomiske morads.

Da Primera Air tidligere i oktober gik konkurs, fandt kuratorerne blot 250.000 kroner i kontanter og en bil.

Kravene mod selskabet beløber sig til 913 millioner kroner, så der er mildt sagt sorte udsigter til, at kreditorerne kan få penge ud af boet.