Der er godt nyt til dem, der har investeret i bitcoin. Tirsdag er den digitale valuta steget med mere end 11 procent siden midnat. Det svarer til en stigning på knap 10.000 kroner.

Dermed har én bitcoin nu en værdi på lidt over 15.500 dollar - svarende til cirka 96.000 kroner.

Stigningen kommer, efter at kryptovalutaen har været ramt af først markante stigninger og derefter et massivt fald. Således var værdien af bitcoin under 80.000 kroner fredag.

Sidste uges fald var det største nogensinde i bitcoins historie. Værdien faldt med en tredjedel på en uge.

Værdien af bitcoin er dog stadig ikke oppe på det højdepunkt, som valutaen ramte 17. december. Her skulle man af med et beløb, der svarer til 125.400 kroner, hvis man ville i besiddelse af blot én bitcoin.

I begyndelsen af 2017 skulle man blot af med cirka 6200 kroner for en bitcoin, så der er altså stadig tale om massive stigninger for dem, der har investeret.

Flere har dog advaret med valutaen. Eksempelvis advarede nationalbankdirektør Lars Rohde i sidste uge mod at investere i den digitale valuta.

Valutaen egner sig ikke til at betale med eller som investering, lød det.

- Det er et fuldstændig ureguleret marked. Om værdien er 50 procent større eller mindre om en uge, kan ingen sige noget som helst om, sagde Lars Rohde til DR.

Den digitale valuta blev skabt i 2009 af en person, der kendes under navnet Satoshi Nakamoto.

I begyndelsen blev den regnet for en valuta, der var forbeholdt dels it-nørder og finanseksperter - men også kriminelle, som vil skjule deres spor på nettet.

Grundlæggende er en bitcoin linjer af computerkode, der bliver digitalt underskrevet, hver gang de handles.

/ritzau/Reuters