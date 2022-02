Den tidligere Aros-direktør Erlend Høyersten har netop fået nyt direktørjob, efter sager om sexisme og grænseløs adfærd kostede ham jobbet på museet.

Han skal være direktør i Oslo-virksomheden Locarto, en platform for kunstnere, samlere og kuratorer, skriver virksomheden på Instagram.

»Giv en varm velkomst til vores nye CEO Erlend Høyersten – vi er glade for at have dig med ombord,« skriver Locarto på engelsk.

Erlend Høyersten var direktør på kunstmuseet Aros i Aarhus i otte år, indtil en undersøgelse af arbejdsmiljøet viste, at der var foregået krænkelser og ledelsesmæssige problemer. Han valgte herefter at fratræde sin stilling.

For nylig talte den tidligere museumsdirektør ud for første gang, siden han stoppede, i et længere interview med det norske erhvervsmedie Dagens Ernæringsliv.

Her fortæller han, at han ikke kan genkende det billede, der dengang blev tegnet af ham i offentligheden. Samtidig lægger han vægt på, at ingen af anklagerne blev politianmeldt.

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af en anonym henvendelse, som Jyllands-Posten senere kunne afsløre handlede om »sexisme« og »grænseløs adfærd« og pegede på Erlend Høyersten som den, der udførte de krænkende handlinger.

Rebecca Matthews overtog 1. januar direktørposten på museet.