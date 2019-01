Arving og direktør i et af USA's største stormagasiner Blake Nordstrom er onsdag aften dansk tid afgået ved døden.

Det rapporterer flere amerikanske medier.

»Mine tanker går til Nordstrom-familien og alle i firmaet i denne svære tid,« siger bestyrelsesformand i Nordstrom, Brad Smith i en udtalelse.

For blot en måned siden fik den 58-årige amerikaner konstateret kræft. Stormagasinet oplyser dog ikke, om det var kræften, der endte med at tage livet af Blake Nordstrom.

Amerikanske medier skriver desuden, hvordan meldingen i december måned lød på, at det var muligt at behandle sygdommen, og at direktøren ville fortsætte med at arbejde under sygdomsforløbet.

Blake Nordstrom var direktør for varehuskæden sammen med sine brødre Pete og Erik. De to brødre fortsætter nu som direktører.

Nordstrom begyndte som en skobutik tilbage i 1901. Den blev grundlagt af de tre brødres oldefar, John Nordstrom, der immigrerede fra Sverige.

I dag er Nordstrom en af USA's største varehuskæder med en årlig omsætning på 100 milliarder kroner.