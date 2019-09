Der bliver ikke solgt rejser med danske Spies mandag.

Det er resultatet af moderselskabet Thomas Cooks konkurs natten til mandag.

Det siger Spies' danske direktør, Jan Vendelbo, til mediet Standby.dk. Samtidig slår han fast, at Spies ikke er konkurs – det er Thomas Cook Group og Thomas Cook i Storbritannien, der ifølge direktøren er gået konkurs.

»Vi har valgt at stoppe alt salg i dag, også med rutefly – som cirka 20 procent af vores gæster rejser med. I Norden er vi (Spies, Ving og Tjäreborg, red.) jo en vældig solvent rejsearrangør og har likviditet. Vi har penge i Norden, men skal i gang med at sælge rejser igen. Men vi er nødt til at få vores flyvemaskiner op og flyve. Det arbejder vi febrilsk på at finde en løsning på,« siger Jan Vendelbo.

Han fortæller samtidig, at hvis man har booket fly gennem Spies, og flyet bliver ført af eksterne operatører som SAS, Norwegian eller andre, så er der god chance for man kommer af sted.

Direktøren bekræfter til mediet, at situationen lige nu er kaotisk. Hos danske Spies forsøger man at finde ud af, hvordan man kan få sine kunder ud at flyve, eftersom Thomas Cook Airlines Scandinavia, der står bag flyvninger for de skandinaviske selskaber under Thomas Cook, er en del af selve konkursen i det britiske selskab.

Tidligere på dagen sagde kommunikationschefen i Spies, Lisbeth Nedergaard, at Spies fortsat ville sælge rejser, selvom hun ikke forventede, at mange ville købe.

Den udmelding slår Jan Vendelbo nu altså bak på.

Direktør for Spies, Jan Vendelbo. Foto: Spies Vis mere Direktør for Spies, Jan Vendelbo. Foto: Spies

Hvis man er kunde hos Spies, opfordres man til løbende at holde sig orienteret om situationen på rejseselskabets hjemmeside.

Mandag er 1.400 danske kunder ramt af problemerne. Det er en direkte konsekvens af, at selskabets fly – grundet konkursen i moderselskabet – ikke kommer på vingerne.

Lisbeth Nedergaard fortæller da også til B.T., at dagen i dag er hård, men at man arbejder på højtryk for at blive klogere på, hvordan Spies står:

»Når Thomas Cook kan gå konkurs efter 178 år på markedet, så tør jeg godt sige, at jeg er nervøs,« siger hun.