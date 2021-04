Hvis du har besøgt Vesterhavet og populære Slettestrand i Fjerritslev, så har du måske set eller boet på Rønnes Hotel.

De seneste syv år har det været Lars Mouritzen, der også ejer Papegøjehaven, som har budt velkommen på hotellet, men nu skifter murstenene ejer.

Hotellet er blevet solgt til Helle Petersen, som i forvejen driver Klitrosen Hotel og Restaurant i nærheden, skriver Finans.

Salget sker umiddelbart efter, at driftsselskabet bag Rønnes Hotel er begæret konkurs.

Ifølge Lars Mouritzen er der ikke sammenhæng mellem de to ting. Salget af hotellets bygninger, som Lars Mouritzen selv ejede, har været længe undervejs.

Driftsselskabet er begæret konkurs på grund af coronakrisen, lyder det.

»Jeg følte, at tiden er kommet til at få »tavlen visket ren« og lade nye kræfter komme til på Rønnes, så jeg kan starte et nyt kapitel i mit liv enten som selvstændig eller som ansat et sted, hvor der kan drages nytte af min erfaring og kompetencer,« skriver Lars Mouritzen i en pressemeddelelse.

Driftsselskabets 10-11 ansatte blev løbende fyret under coronakrisen, hvor restriktionerne i Nordjylland har forhindret hotellet i at holde åbent.