Tilliden mellem en række medarbejdere i HK Privat og kommunikationschefen, Anette Claudi, er væk.

Derfor har sidstnævnte fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser HK Privat i en pressemeddelelse.

Fratrædelsen sker, efter at op mod 400 HK-ansatte 13. oktober nedlagde arbejdet.

Arbejdsnedlæggelsen skete efter en situation med uro og beskyldninger, som har handlet om arbejdsmiljøet i afdelingen. Og efterfølgende gjorde den interne håndtering af sagen, at konflikten blev eskaleret, skriver HK Privat.

Frihedsbrevet har beskrevet, at utilfredsheden har bundet i overfusninger, udskamning og forskelsbehandling over for medarbejdere, og at medarbejdere er blevet råbt ad.

Men det kan Simon Tøgern, sektorformand i HK Privat, ikke genkende.

»Anonyme medarbejdere i HK Huset har desværre i flere medier tegnet et billede af Anette Claudi som leder, som jeg på ingen måde kan genkende. Tværtimod står hun med en særdeles god APV, ikke mindst når der måles på ledelse og trivsel – langt over gennemsnittet i HK.«

»Derudover ligger der referater fra de seneste medarbejderudviklingssamtaler, der på ingen måde antyder, at der skulle være udfordringer i afdelingen, tværtimod,« siger han i pressemeddelelsen.

Ikke desto mindre har parterne ikke kunnet se, at tilliden mellem Claudi og medarbejderne kunne genetableres, hvorfor Anette Claudi stopper.

»Der er ulykkeligvis sket en række fejl i håndteringen af den sag i HK, som utilsigtet har medvirket til at eskalere denne konflikten. Det beklager jeg, og det er vigtigt for mig at understrege, at Anette Claudi er uforskyldt i disse fejl,« siger Simon Tøgern.

Anette Claudi er ked af, at tingene er endt, hvor de er. Men hun har ikke kunnet se andre muligheder, siger hun:

»Jeg har ikke fået en eneste henvendelse fra en tillidsrepræsentant, medarbejdere eller chef om, at der skulle være problemer med arbejdsmiljøet i min afdeling. Jeg handler på problemer, jeg kender, men kan ikke handle på problemer, jeg ikke har kendskab til.«

»Og når en sådan situation så pludseligt blusser op med beskyldninger, jeg ikke kan genkende, må jeg erkende, at min tillid til medarbejderne er væk, og jeg kan derfor ikke fortsætte som chef i afdelingen,« siger Anette Claudi.

Anette Claudi besad stillingen i HK Privat i seks år.