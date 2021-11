Caroline Fleming og hendes søster, Louise Iuel Albinus, er efter flere års stridigheder langt om længe nået til enighed.

Valdemars Slot, som de ejer sammen, skal sælges.

Og derfor er det karakteristiske slot i weekenden altså dukket op på ejendomsmæglerfirmaet Asger Olsens side til salg for den svimlende sum af 165 millioner kroner.

»Valdemars Slot er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom på 418 hektar med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier og med en herskabelig og historisk hovedbygning beliggende centralt på ejendommen,« skriver ejendomsmægler Asger Olsen i salgsannoncen.

Slottets hovedbygning er hele 6.000 kvadratmeter stort, og den kan dateres helt tilbage til omkring år 1640. Som køber af slottet får man derfor masser af plads.

Hovedbygningen er 6.000 kvadratmeter. Dertil hører desuden en masse sidebygninger. Foto: Asger Olsen. Vis mere Hovedbygningen er 6.000 kvadratmeter. Dertil hører desuden en masse sidebygninger. Foto: Asger Olsen.

En stor del af hovedbygningen er dog lige nu indrettet som museum.

Slottet er beliggende lidt syd for Svendborg med en placering direkte ned til havet. Og der følger hele 418 hektar jord med i købet.

»Jagten på Valdemars Slot er særdeles god og varieret. Den gode riffeljagt på då- og råvildt kombineret med en særdeles god fasan- og andejagt i smukke omgivelser, gør således jagten på Valdemars Slot særdeles eftertragtet,« skriver ejendomsmægler Asger Olsen om slottet.

Ser man på slottets historik, så har den dog mildest talt været mudret. De seneste ti års regnskaber har været præget af underskud efter underskud på mellem to og en halv og seks millioner kroner.

For 165 millioner kroner kan Valdemars Slot blive dit. Foto: Asger Olsen. Vis mere For 165 millioner kroner kan Valdemars Slot blive dit. Foto: Asger Olsen.

Først i regnskabet fra 2019/2020 lykkedes det at vende underskuddet til et overskud. Men det regnskab er siden blevet trukket tilbage, da Caroline Fleming nægtede at godkende det. Og det betød, at slottet risikerede at gå konkurs.

Men i stedet har de to stridende søstre altså nu valgt at sætte slottet til salg, og ender det med at blive solgt for 165 millioner, så kan Fleming-familien let få betalt deres gæld af.

Valdemars Slot er nemlig dybt forgældet. Slottet har et kreditforeningslån på 44,7 millioner kroner, fremgår det af regnskabet. Dertil kommer, at familien Fleming har ydet et lån på omkring 45 millioner kroner, som er afdragsfrit i 30 år.