Tirsdag kom nyheden om, at Coop lukker kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma og samler butikkerne under navnet Coop.

Men det er ikke kun de tre dagligvarekæder, som er færdige.

Tre direktører i Coop har nemlig valgt at opsige deres stilling med øjeblikkelig virkning. Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Der er tale om Kenneth Pedersen, kædedirektør for SuperBrugsen-Kvickly, Jan Larsen, kædedirektør for Irma, og CFO Thomas Brebøl Christensen.

Hovedpersonerne selv har ikke sat ord på deres stop, men fra Coops side giver man udtryk for, at det bestemt ikke er hvem som helst, der forlader virksomheden.

»Det er to af de helt store personligheder i Coop-familien, der dermed takker af. Både Kenneth og Jan har brugt det meste af deres arbejdsliv i henholdsvis Coop og Irma og skabt fantastiske resultater gennem en mere end 30-årig periode. Jeg vil godt rette en stor tak til dem begge for mange års arbejde, der har gjort en markant forskel i Coop-familien,« siger Kræn Østergård Nielsen, administrerende direktør i Coop.

Også Thomas Brebøl Christensen får pæne ord med på vejen. Han vil fortsat have lidt med Coop at gøre i fremtiden, da han fortsætter som eksternt medlem af bestyrelsen i Coops softwareselskab LoByCo A/S.

Af de 65 Irma-butikker bliver de ni største lavet om til den nye Coop-kæde, 28 til 365 discount og de 11 mindste til Brugsen. 17 Irma-butikker lukker.