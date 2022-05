Benzin. El. Fødevarer.

Vi er alle bekendt med, at det er blevet dyrere at leve i Danmark, og at det for mange kan være svært at få lønnen til at følge med de stigende leveomkostninger.

Hos Microsoft har man dog stor forståelse for, at det er blevet sværere at få pengene til at slå til, og derfor hæver virksomheden nu lønnen for deres ansatte for at kompensere for den dyrere hverdag.

Det skriver Finans.dk.

Mere nøjagtigt vil computergiganten hæve sit budget til lønstigninger med næsten 50 procent for at kompensere for inflation og for at holde på talenterne.

Lønstigningerne gælder danske og udenlandske ansatte og vil omfatte ansatte tidligt eller midt i karrieren, nærmere bestemt ansatte under såkaldt partnerniveau.

Det vises ikke, hvor meget konkret i kroner og ører, der er tale om, skriver mediet.

Underdirektør Steen Nielsen fra Dansk Industri (DI), siger til Finans.dk, at et flertal af danske lønmodtagere må indstille sig på, at deres realløn i en periode vil falde.

»Selvfølgelig skal der være pæne lønstigninger, når ledigheden er lav og beskæftigelsen er høj, og det er der også. Men vi ser en inflationsudvikling nu, som er virkelig usædvanlig. Det er 40 år siden, at vi så en tilsvarende stigning. På meget kort tid er vi gået fra næsten ingen inflation til en inflation på nu 6,7 procent. Derfor må lønmodtagerne indstille sig på, at lønudviklingen ikke uden videre kan følge med,« siger han.