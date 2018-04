Rapport skabte stor debat om forskellige bæreposers miljøbelastning. Nu inviterer Miljøstyrelsen til møde.

København. En rapport, hvor plastikposer blev fremhævet som et mere miljørigtigt valg end stofposer, skabte heftig debat. Derfor inviterer Miljøstyrelsen nu interessegrupper og forskere til møde om rapporten.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

De fremlagte konklusioner fra rapporten blev debatteret kraftigt af repræsentanter for plastindustrien og miljøorganisationer. Debatten handlede om metoder og grundlag for rapporten.

Bæreposer af plast har ifølge rapporten den laveste miljøbelastning. Miljøstyrelsen anbefaler dog ikke længere indkøbsposer af et bestemt materiale, understreger Nis Christensen, der er kontorchef for Cirkulær Økonomi og Affald.

- Vores ærinde har alene været at forsøge at tilvejebringe et øjebliksbillede af miljøbelastningen fra de almindeligste posetyper i Danmark.

- Da der nu er debat om rapportens metode og antagelser, vil vi gerne invitere interessenter og forskere til at tale rapporten igennem med de forskere, der har udarbejdet den for os, siger Nis Christensen.

Mødet vil blive holdt snarest muligt. På mødet bliver rapporten præsenteret, og der vil være lejlighed til at kommentere og spørge ind til den.

Undersøgelsen med de kontroversielle resultater om indkøbsposers livscyklus er udarbejdet af DTU Miljø for Miljøstyrelsen.

Da rapporten først udkom, blev det konkluderet, at plastikposer var mest miljørigtige.

- Det kan virke overraskende, at plastposer er det mest miljøvenlige valg.

- Men stofposer belaster miljøet langt mere ved produktionen, fordi bomuldsproduktionen kræver mange ressourcer og lægger beslag på et stort areal, skrev Miljøstyrelsen dengang i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Men Miljøstyrelsen anbefaler altså ikke længere en type bærepose frem for en anden.

Styrelsens anbefaling på baggrund af rapporten lyder, at man skal genbruge sine bæreposer så mange gange som muligt, uanset hvad de er lavet af.

/ritzau/