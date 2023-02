Lyt til artiklen

Mens gaskunder mange steder i verden kæmper med stigende priser og dårlig økonomi, skummer et af de helt store olieselskaber fløden.

Shell har i hvert fald netop landet et gigantisk overskud uden sidestykke, skriver The Guardian.

Russernes invasion af Ukraine har nemlig betydet kæmpemæssige stigninger i gaspriserne.

Det har givet Shell et overskud på næsten 40 milliarder dollar – svarende til 270 milliarder kroner med dagens kurs.

Det er – ifølge avisen – en fordobling af overskuddet fra 2021, hvor det var på 19,3 milliarder dollar.

Overskuddet vækker forargelse blandt andet hos britiske politikere.

»Intet selskab bør lave denne form for uhyrlig profit af Putins illegale invasion af Ukraine,« siger lederen af Liberaldemokraterne, sir Ed Davey, ifølge avisen Metro.

Han vil have premierminister Rishi Sunak til at tage affære og pålægge olieselskaberne en rimelig skat.

Gennem de seneste år har Shell været kritiseret for sine manglende skatteindbetalinger fra olie- og gasproduktionen i den britiske del af Nordsøen.

Den seneste udvikling, hvor Shell og andre olieselskaber har scoret enorm profit på prisstigningerne, har fået den britiske finansminister Jeremy Hunt til at indføre en mer-indkomstskat til selskaber, der opererer i Nordsøen.

Samtidig anklager græsrodsbevægelser olieselskabets for bevidst at have overvurderet dens indsats for vedvarende energi.

De vil have undersøgt og eventuelt straffet med bøde.

Selv oplyser Shell, at 12 procent af selskabets kapital går til udvikling af vedvarende energi.

Aktivistgruppen Global Witness har ifølge The Guardian klaget over, at kun 1,5 procent af Shells kapitaludgifter – efter aktivistgruppens beregninger – i virkeligheden er blevet brugt på vind og solenergi.

»Det, Shell har sagt om energiomstillingen, afspejles ikke i, hvad de gør,« siger Zorka Milin fra Global Witness og tilføjer:

»Det her er greenwashing. Gas, uanset i hvilken form, er ikke vedvarende energi, og det er en del af problemet.«