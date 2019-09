Der er kommet flere medarbejdere til hos Lego, som ellers tidligere har været igennem fyringsrunder.

Der er kommet flere medarbejdere til hos Lego i årets første seks måneder, og det har medvirket til at tynge legetøjsproducentens indtjening.

I en kortfattet regnskabsmeddelelse fra den Billund-baserede koncern fremgår det ganske vist ikke, hvor mange medarbejdere der var beskæftiget i halvåret.

Men ifølge Niels B. Christiansen, administrerende direktør hos Lego, er der altså kommet flere på lønningslisten end tidligere.

- Vores medarbejderantal er steget. Og det gælder både globalt og i Danmark, siger Niels B. Christiansen.

Regnskabsmeddelelsen fra Lego viser, at selskabets overskud i første halvdel af 2019 endte på 2,7 milliarder kroner. Det var 12 procent lavere sammenlignet med samme periode af 2018.

Inden for de seneste år har Lego over flere gange måttet fyre medarbejdere for at tilpasse udgifterne, så de stemte bedre overens med indtægterne.

