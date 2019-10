Investorerne flokkes om Alm. Brand på børsen. Trængslen ved indgangen har sendt kursen op med ca. ti pct.

Det markante kurshop kommer efter, at finanskoncernen onsdag aften meddelte, at man har afskediget Søren Boe Mortensen, der har været øverste chef i koncernen siden 2001. Det skriver Finans.dk.

»Skiftet skal ikke ses som en kritik af Søren Boe Mortensen, men som et signal om en påkrævet fornyelse,« sagde bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen i en fondsbørsmeddelelse fra selskabet.

Ifølge meddelelsen er det ikke en beslutning, som Søren Boe Mortensen er tilfreds med.

Søren Boe Mortensen er nu forhenværende topchef i Alm. Brand. Foto: Claus Bech Vis mere Søren Boe Mortensen er nu forhenværende topchef i Alm. Brand. Foto: Claus Bech

»Jeg mener faktisk, at vi har haft succes på mange områder inklusive at komme ud af finanskrisen uden skader,« siger han blandt andet.

»Samtidig har vi lagt konstante kræfter i at restrukturere og styrke det individuelle finansområde, som jeg mener leverer godt i dag fra både et operationelt og ledelsesmæssigt synspunkt. Jeg ville derfor have været glad for at fortsætte et par år mere,« siger den nu tidligere chef.

Bestyrelsen skal nu på jagt efter en ny administrerende direktør.

Det vides ikke, om det er en proces, der allerede er startet.