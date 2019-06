Drikkegiganten Coca-Cola gør et nyt storstilet forsøg og vil sprede cola med kaffesmag til hele verdenen.

I løbet af de seneste år har Coca-Cola udsendt produkterne 'Coca-Cola Plus Coffee' og 'Coca-Cola With Coffee' i landene Australien, Italien, Spanien, Thailand og Polen.

Disse kaffeprodukter er blandt andet kendetegnet ved, at der er tilført mere kaffe og koffein end tidligere.

I de ovennævnte lande har efterkritikken omkring cola med smag af kaffe da også været så positiv, at Coca-Cola nu agter at sælge drikkene i yderligere 25, hidtil ukendte, lande i løbet af 2019. Og samtidig håber drikkegiganten, at de nye kaffedrikke vil ramme USA i 2020, skriver CNN.

Coca Cola blev stiftet tilbage i 1886. Foto: REGIS DUVIGNAU

Coca-Cola har tidligere forsøgt sig med kaffesmagende cola på verdensplan. Tilbage i 2006 lancerede firmaet drikken nemlig 'Coca-Cola Blak', som dog ikke blev nogen succes. Drikken var nemlig kun at finde på hylderne til og med 2008.

»Vi var forud for vores tid med den trend. Jeg tror ikke, at kunderne var klar til at acceptere en Coca-Cola med kaffesmag i 2006,« fortæller Nancy Quan, der er Coca Colas tekniske chef, til CNN.

Men Coca-Cola mener nu, at smagen og tiden er en anden, hvorfor de tør satse på at lave et - forhåbentlig mere vellykket - comeback.

Selvom Coca-Cola ikke starter med at udbyde det kaffesmagende sortiment i USA, er USA fortsat Coca Cola's store satsning. USA er nemlig verdens største ikke-alkoholbaserede land.