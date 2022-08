Lyt til artiklen

Der er ikke plads til flere fejl.

Sådan lyder den kontante udmelding rettet mod verdens mest magtfulde centralbanker. Det skriver Finans.

Kritikken kommer efter, at den amerikanske centralbank (FED) fortsat vil hæve renterne for at bekæmpe den skyhøje inflation.

En inflation, som centralbankerne ellers insisterede på kun var midlertidig.

»Det var en klar fejllæsning, og det har skabt en høj grad af usikkerhed i markedet og i økonomien,« siger Jesper Rangvid, professor i finansiering på Copenhagen Business School til Finans.

Han understreger derfor, at det vil tage »lang tid at genoprette den troværdighed, der er gået tabt.«

Manglen på konsistens og forudsigelighed hos centralbankerne har nemlig efterladt finansmarkederne i et såkaldt informationsvakuum.

Og det er ikke første gang, at man har fejlvurderet inflationen. Faktisk er det noget, der har fundet sted de seneste ti år.

Siden 2013 og frem til pandemien har Den Europæiske Centralbank (ECB) nemlig ikke ramt plet en eneste gang om kerneinflationen i eurozonen.

Man har gjort alt for at presse inflationen op. Først undervurderede man presset mod en lav inflation, og pludselig skete det modsatte, hvor man pludselig undervurderede den.