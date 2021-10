Det har været en svær tid for flybranchen, der har været i knæ under coronakrisen. Ikke mindst Aarhus Lufthavn.

Men nu vender det snart, når flytrafikken bliver normal igen. Det vurderer lufthavnsdirektør Nicolai Krøyer, der forventer at nå over niveauet i 2019.

Det skriver Jyllands-Posten.

Aarhus Lufthavns ruteudbud er vokset og er ifølge lufthavnsdirektøren allerede nu øget med 25 procent i forhold til før coronakrisen.

Passagertallet er i år stadig markant lavere end de i alt 500.000 i 2019 – det skyldes nedlukningen i starten af året, og at de nuværende afgange og flystørrelser endnu ikke er tilbage til normalen.

Men de forventer, at man efterhånden kan øge kapaciteten på eksisterende udbud og dermed nå over det tidligere niveau.

»Alt i alt er vi rimelig fortrøstningsfulde. Aktiviteten er god. Vi har taget nye medarbejdere ind og har planer om at tage flere ind. 2022 bliver et spændende år for os,« siger Nicolai Krøyer til Jyllands-Posten.

Det er blandt andet forretningsrejsende, der strømmer til lufthavnen.

Man har ellers i flere år oplevet et faldende antal rejsende og færre flyruter i Aarhus Lufthavn – men nu er der nye ruter til blandt andet München, Zadar, Korfu, Göteborg og Stockholm.