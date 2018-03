Efter flere år med underskud, er bøtten nu for alvor vendt for et af Danmarks mest berømte kurhoteller. Men hotellet kæmper fortsat med en kæmpe, voksende gæld. Det viser det seneste regnskab.

Gæsterne er tilsyneladende tilfredse og valfarter til det østjyske for at få et luksusophold på Hotel Vejlefjord. Og det kan ses i spahotellets regnskaber.

Efter nogle hårde opstartsår med store millionerunderskud efter investeringen i den store spa- og wellnessafdeling tilbage i 2008, virker det til, at det mere end 100 år gamle hotel nu for alvor har fået hul på overskudsboblen.

Hele 3,4 millioner kroner lød overskuddet på for 2017. Og det er hotellets ledelse bestemt ikke ked af. I ledelsens årsberetning kaldes overskuddet for ’særdeles tilfredsstillende’.

Overskuddet for 2017 er dog noget mindre end overskuddet for 2016, der lød på 6,7 millioner kroner. Til gengæld ser det noget bedre ud end årene fra 2010 til 2013, hvor millionerne bogstavelig talt fossede ud af hotellet, der samlet i perioden fik et underskud på knap 44 millioner kroner.

På trods af det fine overskud er økonomien dog endnu ikke bundsolid, idet hotellet kæmper med en stor milliongæld, der det seneste år steget fra 32 millioner kroner til 37 millioner kroner. Og noget mere end hotellets egenkapital, der er på 8,7 millioner kroner.

Årsagen til den store stigning i gælden er ifølge hotellets direktør Flemming Jakobsen, at der de seneste år er blevet lavet omfattende ombygninger. Det fortæller han til finans.dk

»Siden 2016 tilføjede vi 23 nye værelser og et helt nyt saltbadsunivers på 320 kvadratmeter til hotellet. Den slags koster penge, men vi ser det som en investering. Vi ligger i en branche, hvor der er kæmpe konkurrence, og man skal hele tiden være på toppen for at kunne være med. Vi vil tilbyde noget, som man ikke kan få andre steder,« siger han til finans.dk.

Ifølge ledelsen beretning i årsregnskabet skyldes hotellets fremgang blandt andet, at flere har fået kendskab til hotellet som følge af, at hotellet i 2017 vandt prisen som ’årets spa’ ved Danish Beauty Award. Desuden har hotellet ifølge beretningen også haft succes med sine Instagram og YouTube-kanaler, der har øget kendskabet til hotellet.