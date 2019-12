Hendes smykker forhandles både i udlandet og i Danmark, hvor man kan blandt andet kan finde brandet i Illum og Magasin.

Og man skulle umiddelbart tro, at det kørte for smykkebrandet, der forhandles i over 500 mode-, smykke- og interiørbutikker i over 50 lande.

Dog risikerer smykkedesigner Louise Kragh nu at måtte lukke sit firma af samme navn efter flere år med underskud og ustabil omsætning.

Det bekræfter kurator Christian Juul Madsen til Finans.dk og tilføjer, at der er stor interesse for at købe virksomheden.

Louise Kragh har selv begæret firmaet konkurs.

Det er ikke en lille gæld, firmaet har.

Ved udgangen af regnskabsåret havde smykkefirmaet en gæld på næsten syv mio. kr. Hertil havde firmaet en egenkapital på kun 281.000 kr.

På grund af interessen for at købe smykkefirmaet er det endnu usikkert, om firmaet overlever.