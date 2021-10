Mere end 60 millioner kroner i underskud for de seneste fem årsregnskaber.

Det er, hvad firmaet Seimei, der producerer kildevand og en bæredygtig juicer, har kunnet fremvise. Og nu får det konsekvenser.

Ifølge Statstidende er Seimei 6. oktober kommet under konkursbehandling.

Og det er noget, der frustrerer stifter Allan Feldt, som også stod bag Aqua d'Or, der dog i samme moment holder en dør åben.

»Der er flere interesserede købere til virksomheden, og flere har også allerede været forbi at se den. Så det er jeg meget glad for, men de kan jo også gøre deres livs handel,« udtaler han til Finans, mens han i samme moment siger, at han gerne deltager i virksomhedens videre rejse.

Fabrikken ligger på Lolland, og her er de 12 ansatte nu blevet suspenderet.

Til Finans fortæller den ene af konkursboets to kuratorer, Nicolai Dyhr, at en medvirkende årsag til konkursen var Seimeis tab af Salling Group som kunde.

Fabrikken gjorde sig bemærket, da den sidste år indstillede produktionen af juice og andre drikkevarer i en uge for i stedet at lave håndsprit i kampen mod corona.

Dette førte dog til et påbud fra Miljøstyrelsen om at trække et håndspritsprodukt tilbage, fordi det var pakket i samme emballage som virksomhedens juice og derfor kunne forveksles.

Påbuddet blev dog sat i bero, og Miljøstyrelsen gik i dialog med Seimei om, hvordan emballagerne kunne gøre mere sikre.