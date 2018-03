Selv om outlet-konceptet har noget svært ved at få fodfæste på det danske marked, går det fremad for Ringsted Outlet.

Både indtjeningen og antallet af besøgende i komplekset af outlet-butikker sætter rekord med det seneste regnskab. Ringsted Outlet opnåede i 2017 et overskud på 33 millioner kroner - i forhold til blot 1,3 millioner kroner året før. Sidste år var overskuddet altså 20 gange større end i 2016. Samtidig lagde over 1,8 millioner kunder vejen forbi butikkerne, der sælger restlagre og tidligere kollektioner af modetøj.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Selskabet vejrer morgenluft i regnskabet, der kommer efter et at ejerne, TK Development og Capman Real Estate, har nedskrevet 30 millioner kroner.

'Der er fortsat god interesse fra nye, potentielle lejere, og den positive udvikling for centret forventes at fortsætte de kommende år,' skriver ledelsen i regnskabet.

Centermanager Jeanette Jussing Amdal fortæller, at outlet-butikkerne trækker folk til fra nær og fjern.

»Vores kunder kommer mange steder fra. Primært fra København, Nordsjælland og regionen. Men så har vi også mange kunder fra Fyn og Jylland. Nogle af butikkerne vil også fortælle, at der i dag har været mange svenskere. De komme typisk i ferieperioderne,« siger hun til TV ØST.

Ringsted Outlet består i dag af 13.200 kvadratmeter fordelt på 48 butikker og to spisesteder. Ejerne forventer, at det bliver muligt at udvide i fremtiden.