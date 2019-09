Samsung har for første gang overhalet Apples iPhone som danskernes foretrukne smartphone.

Samsung Fold skulle have revolutioneret smartphones, som vi kender dem, sidste forår.

Telefonen, hvor skærmen kan foldes ud til dobbelt størrelse og dermed erstatte en tablet, måtte imidlertid udskydes efter adskillige problemer med den avancerede skærm.

Nu forsøger den koreanske elektronikgigant sig igen med den mere end 15.000 kroner dyre telefon, der lanceres hjemme i Sydkorea allerede fredag og fra næste måned kan købes i blandt andet Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

På trods af den forfejlede introduktion i foråret har man hos Samsung store forventninger til den nye type smartphone.

- Jeg er helt sikker på, at foldbare skærme varsler en helt ny æra indenfor smartphones, sagde Samsungs europæiske marketingdirektør, Benjamin Braun, der torsdag bekræftede nyheden på Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afholdes i disse dage i Berlin.

Problemerne med Galaxy Fold opstod, da Samsung sendte testeksemplarer ud til anmeldere på teknologimedier. Her troede man, at en tynd film, som lå over skærmen, skulle pilles af. Det betød imidlertid, at skærmene blev ødelagt.

Hos Samsung erkendte man hurtigt, at en anden løsning var nødvendig. Derfor blev telefonen, der skulle have været solgt i Danmark fra 3. maj, udskudt.

Mens telefonen nu kommer i Sydkorea og flere store europæiske lande, har Samsung i Danmark endnu ikke en lanceringsdato klar.

Til gengæld kan man i den danske afdeling af det koreanske selskab glæde sig over, at man i sidste kvartal for første gang overhalede Apples iPhone som mest solgte smartphone.

Det fremgår af tal fra analysehuset IDC, som Berlingske har set.

Ifølge IDC stod Samsung og Apple fra april til juni hver især for godt 40 procent af smartphonesalget herhjemme. Samsung solgte dog en anelse flere telefoner end Apple.

For et år siden var de tilsvarende tal 44 procent til Apple og 35 til Samsung. Sidstnævnte har altså spist et stort stykke af Apples danske salg i løbet af det seneste år.

Tredjemest solgte smartphone i Danmark fra april til juni var kinesiske Huawei, der stod for 13 procent af salget, mens Oneplus stod for 2 procent.

/ritzau/