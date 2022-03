Om halvandet år fylder han 80. Og med det in mente har Børge Strandfeldt nu truffet beslutningen om at sælge sit livsværk.

Salget er dog ikke ensbetydende med, at den 78-årige ejendomsmægler springer direkte ud i pensionisttilværelse. Ikke helt endnu i hvert fald.

»Jeg er klar til at trappe ned. Det er som sådan ikke en beslutning, der har været længe undervejs, men i den sidste årrække har jeg været den første, der mødte ind, men også den første, der er gået hjem, så der kommer en udløbsdato for os alle.«

Børge Strandfeldt var sammen med 16 andre ejendomsmæglere med i 1971, da EDC-gruppen så dagens lys.

Som de første i landet gik de sammen om at skabe en digital platform, der gjorde EDC til landets første kæde af ejendomsmæglere.

Og så var de også de første at anvende it-systemer i forretningen.

Sidste år kunne Børge Strandfeldt så fejre 50 årsjubilæum med EDC Strandfeldt, og i dag er han den eneste aktive ejendomsmægler blandt grundlæggerne.

Gennem årtier har han hjulpet Vestegnens borgere med at finde bolig. Men fra 1. april får boligbutikkerne i Glostrup og Albertslund samt butikken og erhvervscentret i Taastrup ny ejer.

Poul Erik Bech har i løbet af de seneste 43 år formået at skabe Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed. Hans portefølje består af 18 erhvervscentre, flere end 70 boligbutikker og 650 medarbejdere. Foto: Celina Dahl Vis mere Poul Erik Bech har i løbet af de seneste 43 år formået at skabe Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed. Hans portefølje består af 18 erhvervscentre, flere end 70 boligbutikker og 650 medarbejdere. Foto: Celina Dahl

Han hedder Poul Erik Beck og har i forvejen et hav af EDC-butikker i porteføljen.

Og det lader Børge Strandfeldt til at være helt tryg ved.

»Poul Erik har godt nok sagt, at jeg kan komme og gå, som jeg vil. Det vil jeg selvfølgelig benytte mig af og komme forbi og hilse på og hjælpe lidt til med det, jeg kan, herunder fortsat dyrke mit netværk.«

»Men det er nu mest for at gøre overgangen til pensionstilværelsen lidt nemmere, så det ikke bliver en for brat en overgang. Det har været en fantastisk rejse i mæglerbranchen, men nok er nok, så jeg er glad og afklaret med min beslutning,« siger han om at give stafetten videre.

Staffetmodtageren glæder sig ikke overraskende over at komme til at stå stærkere på den københavnske vestegn.

Planen er at have fortsat fokus på vækst, og at udvikle butikkerne yderligere, lyder det i en pressemeddelelse.