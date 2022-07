Lyt til artiklen

47 millioner kroner – i underskud vel at mærke.

Aarhus Airport kom ud af 2021 med røde tal på bundlinjen, fremgår det af lufthavnens netop godkendte årsregnskab.

Men det var helt som forventet og er ikke noget, der vækker bekymring ved Aarhus Airport.

»2021 var et mareridtsår for alle i luftfartsindustrien. I lufthavnen udnyttede vi rejsestilheden til at sætte fuld turbo på vores totalmodernisering, så vi nu står med en ny lækker international lufthavn i dobbelt størrelse to år tidligere end forventet,« siger Brian Worm, som er administrerende direktør i Aarhus Airport.

Resultatet for 2021 er da også en forbedring på knap tre millioner kroner i forhold til 2020.

Resultatet afspejler ifølge Aarhus Airport de verdensomspændende covid-19-udfordringer, som især rejse- og oplevelsesindustrien har lidt under.

I 2021 satte rejserestriktionerne tydelige sport i trafik- og passagerudviklingen i Aarhus Airport, hvor passagertallet landede på 134.139 mod over 500.000 årligt rejsende før pandemien.

Aarhus Airport har en solid optimisme for 2022, og har gjort klar til at tage imod den stigende efterspørgsel, lufthavnen oplever fra østjyderne.

Der forventes en væsentlig fremgang i trafik- og passagertallet for 2022, der i løbet af årets første fem måneder allerede har overhalet det samlede passagertal for 2021.

Aarhus Airport tilføjer, at lufthavnen sidder på det næststørste kundepotentiale i Danmark efter København.

Lufthavnen har dermed forudsætningerne for at blive østjyderne foretrukne lufthavn. En afgørende faktor er, ifølge Aarhus Airport, at de relevante ruter er tilgængelige, så forretningsrejsende ikke er nødt til at søge mod København og Hamburg for at rejse ud i verden.

»Vi har høje ambitioner om at udbygge lufthavnens stadigt voksende rutenetværk. Derfor skal vi øge kendskabet til vores nye lufthavn og præsentere flyselskaberne for det kundepotentiale, der ligger i Østjylland. Der er mange positive takter, og vi er overbeviste om, at vi står over for en rivende udvikling med en stribe nye destinationer på afgangstavlen i den nærste fremtid,« siger Brian Worm.

Selvom rejsemarkedet er ved at vende tilbage, og nye ruter vil betyde et langt højere passagertal i 2022 end 2021, budgetterer Aarhus Airport fortsat med et negativt årsresultat, da den omfattende renovering i lufthavnen vil påvirke driften i 2022.

Efter regnskabsårets afslutning har ejerne lavet en kapitalforhøjelse på i alt 200 millioner kroner.