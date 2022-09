Lyt til artiklen

Det har været en travl sommer for de danske feriehusudlejere.

For i 2022 har der været rekordmange overnatninger i de danske feriehuse. Ifølge Danmarks Statistik har der således været 13,2 millioner overnatninger hidtil i 2022.

Og hos DanCenter, som udlejer feriehuse, har man da også kunnet mærke, at der har været ekstra tryk på. Det fortæller administrerende direktør Kim Holmsted i en pressemeddelelse.

»Vi glæder os over en særdeles tilfredsstillende højsæson, hvor efterspørgslen har ligget på næsten samme niveau som sidste års rekord. Det skyldes blandt andet, at de udenlandske turister for alvor er tilbage i Danmark efter to år, hvor det særligt har været de danske gæster, som har drevet bookingerne i sommerperioden.«

Han forklarer yderligere, at det især er de tyske og norske lejere, der har fundet vejen tilbage til Danmark. Her er tyskerne i juni, juli og august steget med 25 procent i forhold til 2021, mens de norske bookinger står for 40 procent i forhold til 2019.

Og sommerens takter kommer til at fortsætte ind i efteråret, lyder det fra Kim Holmsted.

»Efteråret er normalt en attraktiv periode for sommerhusferie, og det tyder allerede nu på, at det bliver tilfældet igen i år. Antallet af bookinger ligger nemlig over sidste års niveau, hvor ualmindeligt mange danskere afholdt efterårsferie i landets feriehuse, og sammenlignet med 2019 har vi oplevet en stigning på 48 procent.«

Tal fra Danmarks Statistik fortæller, at der er booket i omegnen af 134.000 husuger i efteråret.

Her står tyskerne for 86 procent af dem.