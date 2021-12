Bare halvanden måden siden Nordly sidst fik en sur smiley og bøde af Fødevarestyrelsen, er den nu gal igen.

Sidste gang var der store problemer med hygiejnen og rengøringen i restauranten, og det er tilsyneladende fortsat et problem for virksomheden.

Det fremgår af en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsens hjemmeside. Ved den opfølgende kontrol 25. november noterede de blandt andet:

»Der ses produktrester i bunden af køleskabe, både i kødkøler og i grønt køler. Der ses fedtdråber fra emfang, som er dryppet ned på vindueskarm og ned ad bagvæg. Ovn er har sorte belægninger og produktrester i bund.«

»Opvaskemaskine er gået i stykker under kontrolbesøget, virksomheden har ikke rengjort opvaskemaskine, der fremstår med kødrester,« står der også.

Det resulterede i endnu en sur smiley og en bøde på 7500 kroner.

Da Fødevarestyrelsen var på besøg 14. oktober, var det lignende forhold, der betød, at Nordly måtte betale en bøde på 5000 kroner.

»Skimmellignende plamager i bund af køleskab, alle vinduesrammer og karme fremtræder med belægninger af sort karakter, kødsaft i køleskabs bund, vandplamage rundt om køleskab,« stod der dengang i kontrolrapporten.

Derudover resulterede kontrolbesøget 14. oktober i et par indskærpelser som følge af den manglende hygiejne.

Den ene indskærpelse skulle sikre, at restauranten sørger for, at alle fødevarer bliver beskyttet mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige. Et problem, der stadig var gældende 25. oktober.

Den anden indskærpelse blev tidligere givet, fordi restaurantens håndvask var utilgængelig og gemt bag en varm friture.

Det sidste forhold er siden bragt i orden, fremgår det af den nyeste rapport. Virksomheden havde ingen bemærkninger under besøget.

B.T. Aarhus arbejder på at få en kommentar fra Nordly.