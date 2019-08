Pressede Teva har tjent en lille smule flere penge i andet kvartal end ventet.

Der var kærkomment godt nyt for aktionærer i den israelske virksomhed, der producerer kopimedicin Teva.

Onsdag præsenterede virksomheden et regnskab for andet kvartal, der var en lille smule bedre end ventet.

Bølgerne går ellers højt om Teva og selskabets danske topchef, Kåre Schultz.

Selskabet tjener primært sine penge på at kopiere andre selskabers medicin og sælge det billigere.

Og selv om regnskabets justerede indtjening per aktie var to cent over det forventede ifølge Ritzau Finans, er der også rigeligt med udfordringer i regnskabet.

Omsætningen er faldet med fem procent, og hvis man lægger selskabets vekselmodvind til er faldet på otte procent.

Samtidig træder selskabets finansdirektør, Michael McClellan, tilbage af personlige årsager.

- Vi er på ret kurs mod at opnå vores mål i vores to års restruktureringsplan, og baseret på vores gode resultater i det første halve år bekræfter vi vores guidance for hele året, siger Kåre Schultz i regnskabet.

Siden 2017 har danske Kåre Schultz forsøgt at vende skuden i Teva, der er presset af en høj gæld og søgsmål i USA.

Kun en måned efter sin tiltræden hos Teva annoncerede Kåre Schultz spareplanen.

Hestekuren bestod af 14.000 fyringer - svarende til cirka hver fjerde medarbejder - og lukninger af 20-25 fabrikker samt flere frasalg.

Før sin ansættelse hos Teva var Kåre Schultz blevet rost for sin tid i den danske medicinalkoncern Lundbeck.

Han blev døbt "Hard Kåre" på grund af en stor sparerunde og en større oprydning i selskabets omkostninger, som han stod i spidsen for.

Kåre Schultz kom til Lundbeck efter 26 år hos Novo Nordisk, hvor han sluttede som viceadministrerende direktør.

/ritzau/