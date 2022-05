Det var en dramatisk formiddag på børsmarkedet over hele Europa, efter kurserne faldt drastisk.

Konkret faldt C25-indekset kort før klokken 10 med lidt over 8 procent, men 20 minutter senere havde indekset rettet sig en del, så det lå 2,2 procent lavere end lukkeniveauet fredag.

Tidligere lød meldingen, at det store kursfald skyldtes en fejl i børsens egne systemer.

Men nu forklarer direktør for Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Kosakewitsch, hvor aktietumulten kom fra. Det skriver Børsen.

»Vi så efter, om der var et mønster i handlerne, og der kunne vi se, at et enkelt børsmedlem handlede ekstremt aggressivt. Der var fem minutter, hvor kurserne faldt meget voldsomt, og så stopper de med at sælge, og så rebounder markedet de næste ti minutter. Vi kunne klart se, at det var et enkelt medlem, der solgte markedet ned,« fortæller han til Børsen.

Han understreger samtidig, at han ikke vil spekulere i, hvad årsagen til det aggressive udsalg er, men fortæller, at det nok ikke var en bevidst strategi fra børsmedlemmet.

Han afviser også at sætte navn på den storbank, investor eller børsmægler, der var skyld i udsvinget.

Ledelsen i Nasdaq har desuden besluttet, af ingen handler vil blive slettet.