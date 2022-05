9. maj havde det danske C25-indeks det største fald i mere end to år.

Faldet lød på hele 5,02 procent. Det var et af de største daglige fald i indeksets historie.

Men nu ser det ud til at vende for de 25 mest omsatte, børsnoterede danske aktier. Det skriver Euroinvestor.

Mandag 16. maj, er C25-indekset steget med 2,1 procent. Og kun tre aktier er i rødt.

»De stiger lidt igen. Eller, de er i hvert fald stoppet med at falde for en stund,« siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

»Men kursen er ikke faldet lidt. Den er faldet meget. Det vi har set i 2022 – og især de her to dage (6. og 9. maj, red.) er, at kurserne har svinget meget. Kurserne faldt markant i USA og det har haft en afsmittende effekt på andre lande.«

Hvad er C25-indekset? C25-indekset (OMXC25, red.) omfatter de 25 mest omsatte, børsnoterede danske aktier på Københavns Fondsbørs og dækker over: A.P. Møller - Mærsk A

A.P. Møller - Mærsk B

Ambu

Carlsberg

Chr. Hansen

Coloplast B

Danske Bank

Demant

DSV Panalpina

FLSmidth & Co.

Genmab

GN Store Nord

ISS

Jyske Bank

Lundbeck

Novo Nordisk B

Novozymes B

Pandora

RockWool B

Royal Unibrew

Simcorp

Topdanmark

Tryg

Vestas Wind Systems

Ørsted Kilde: Euroinvestor

Særligt på Danmark, der afsætter mange varer på verdensmarkedet, siger han.

»Så når de her store danske virksomheder (C25-indekset, red.) er påvirket så meget, så skyldes det, at de har størstedelen af deres indtægt i udlandet. Det der sker i virksomhederne, er et spejlbillede af, hvad der sker i verden.«

Men det er ikke kun, hvordan det går i virksomhederne, der påvirker aktiekurven. Også investorernes risikovillighed spiller en afgørende rolle.

»Aktiemarkedet er et sted, der sjældent går lidt op eller lidt ned. Når der sker noget, så er det noget man kan mærke,« siger han og fortsætter:

»Investorerne er utålmodige og deres hukommelse er kort. Derfor er det vigtigt, at man trækker vejret og forholder sig i ro, når kursen falder, som den har gjort over den seneste tid.«

Helt konkret fastslår han, at det er vigtigt, at man er godt forberedt, ved hvordan man reagerer under stress og har gjort sig tanker om, hvorvidt det man investerer matcher ens risikovillighed.

Gør man ikke det, har man ifølge ham hovedingredienserne til en »investeringskatastrofe«.

»Man skal passe på, at man ikke selv ender med at være årsag til, at båden kæntrer,« siger han.