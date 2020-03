Det danske aktiemarked fik store stryg i sidste uge grundet corona. Mandag og tirsdag har budt på comeback.

Det danske aktiemarked fik endnu et comeback tirsdag efter en hård sidste uge præget af corona-uro.

Det toneangivende C25-indeks, der består af 25 af de mest værdifulde virksomheder, steg 2,8 procent til indeks 1265,28.

Det er den største stigning i indeksets historie, der strækker sig tilbage til 19. december 2016.

I sidste uge faldt indekset omkring 11 procent, hvilket hang sammen med udbredelsen af coronavirusset. Mandag gav også et lille comeback med en fremgang på en procent.

Tirsdag kunne investorerne på markedet notere sig en økonomisk håndsrækning fra den amerikanske centralbank.

Banken varslede, at den sænker renten med 0,5 procentpoint. Det skal ses som et forsøg på at give en hjælpende hånd til økonomien og give ro på aktiemarkederne.

/ritzau/