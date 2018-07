Fredag har den nordiske banksektor får registreret et institut med ret til at lave kreditvurderinger.

København. Danske Bank ser i fremtiden ud til at undgå bøder som den, EU's børstilsyn, Esma, mandag gav banken.

Her blev den straffet for at at have udstedt kreditvurderinger uden den rigtige bemyndigelse.

Fredag har den nordiske banksektor nemlig fået registreret Nordic Credit Agency, NCR, som et kreditvurderingsinstitut med ret til at lave kreditvurderingen i EU og Efta-landene.

Det fremgår fredag af en pressemeddelelse fra Esma.

Danske Bank fik mandag - sammen med Nordea og de svenske banker SEB, Handelsbanken og Swedbank - en bøde for at have udstedt kreditvurderinger til deres kunder, hvori der blev gjort brug af såkaldte skyggevurderinger.

Det havde de dog ikke bemyndigelse til, og de blev således hver især straffet med en bøde på 495.000 euro, svarende til 3,7 millioner kroner.

Det er således et brud på kreditvurderingsforordningen, Crar, der blev begået i perioden juni 2011 til august 2016.

Kreditvurderingsinstituttet får hovedkvarter i Oslo og en filial i Stockholm.

Det er ejet af flere nordiske banker, herunder blandt andre Danske Bank, og Swedbank.

/ritzau/