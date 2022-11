Lyt til artiklen

2022 har budt på store tab på aktier og obligationer.

Men nu ser det ud til at vende, og danskerne kan se frem til større pensionsformuer. Det skriver Finans.

Den gode nyhed er kommet fra Rådet for Afkastforventninger, der nemlig skruer op for forventningerne til afkastet på de forskellige aktivklasser. Her lyder det, at det forventede afkast bliver mere end fordoblet for en tidshorisont på et til fem år.

Og det er en rar og positiv nyhed i en ellers dyster tid, slår Jens Christian Nielsen fast over for Finans. Han er kommunikationsdirektør i pensionsselskabet Velliv.

»Vi skal glæde os over, at forventningerne til det fremtidige afkast er blevet højere, og dermed kan ikke mindst pensionsopsparerne forvente, at deres pensioner kommer til at vokse hurtigere i fremtiden, end vi hidtil har forventet,« skriver han.

Beregninger fra Danica Pension viser blandt andet, at en 40-årig, som i dag har en pensionsopsparing på 1 millioner kroner og årligt indbetaler 40.000 kroner vil have 157.000 kroner mere ved pensionstidspunktet, end det var tilfældet tidligere.

En 30-årig, der årligt indbetaler 40.000, og ikke har en opsparing endnu, vil have 47.000 kroner mere, end de tidligere forventninger.

Størst er stigningen hos den 50-årige, der indbetaler 40.000 kroner årligt, og som har en formue på 1,5 million. For her vil personen have 159.000 kroner mere.

I løbet af årets to første kvartaler har danskernes pensionsformuer fået tæsk, hvor der er blevet skåret 529 milliarder kroner af værdien af danskernes pensionsformuer.

Rådet for Afkastforventninger er et uafhængigt og sagkyndigt råd, som er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark.