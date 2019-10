Når Katrine Larsen som barn svømmede i Vesterhavet, var hun omgivet af tang. Men på Bali var det plastikflasker, sugerør og fiskenet, der fangede hendes arme.

»Jeg tudbrølede under vandet. Jeg kunne ikke tage hjem og bare ignorere det, jeg havde set,« siger Katrine Lee Larsen.

Da hun landede på dansk jord igen, trak pigen fra Herning straks i arbejdstøjet.

De fiskenet, der lå på havets bund, måtte kunne bruges til noget.

Katrine Lee er boss i Copenhagen Cartel. Foto: Nikolai Linares Vis mere Katrine Lee er boss i Copenhagen Cartel. Foto: Nikolai Linares

Fire måneder efter åbningen af webshoppen Copenhagen Cartel var hendes første kollektion af bæredygtigt badetøj udsolgt.

Badetøjet er, som du måske har gættet, lavet af efterladte fiskenet.

»Jeg fik kontakt til en produktion på Bali, som laver fiskenet om til genanvendeligt nylon,« siger hun og fortsætter:

»Det gav god mening at lave bikinier, fordi man tager noget fra havet og omdanner til noget nyt, som kan bruges i vandet.«

Med sin bæredygtige tilgang til mode er Katrine Lee Larsen blevet en person, man lægger mærke til. Men det er ikke kun i modebranchen, at hun skiller sig ud.

Katrine Lee Larsen er kvinde i en iværksætterverden, hvor tre ud af fire nye iværksættere i 2017 var mænd. Sådan har det – helt uændret – set ud over en længere årrække.

Når Katrine Lee Larsen alligevel har kræfter til at svømme mod strømmen, skyldes det, at ideen hele vejen igennem har stået så klar for hende.

»Det har været en stor force, at jeg lynhurtigt så konceptet oppe i hovedet. Så har jeg fulgt det lige siden,« siger hun.

Jeg ved godt, at en bikini ikke kan redde hele verden. Men det her er mit bidrag Katrine Lee Larsen, stifter af Copenhagen Cartel

Katrine Lee Larsen og hendes kompagnon, Martin Brody, står fast på, at alt fra produktionen af badetøjet til hygiejnestickers og indpakning skal være bæredygtigt.

»Jeg har været vidne til flere start-ups, som er gået på kompromis med deres værdier af økonomiske årsager. Det synes jeg er synd. Det vil jeg ikke,« siger Katrine Lee Larsen og fortsætter:

»Hvis vi, som ikke har forstand på at starte et fashionbrand, kan gøre det bæredygtigt, så burde det være lovpligtigt, at de store spillere også gør det.«

Bikinibossen foretrækker at kalde Copenhagen Cartel for et oplysningbrand. Badetøjet er hendes måde at få taletid.

Katrine Lee fra Copenhagen Cartel, der laver badetøj af genbrugsplastik fra fiskenet, der er blevet fundet i havet. Foto: Nikolai Linares Vis mere Katrine Lee fra Copenhagen Cartel, der laver badetøj af genbrugsplastik fra fiskenet, der er blevet fundet i havet. Foto: Nikolai Linares

Hvis hendes 'frelste budskab' betyder, at nogle ikke ønsker at købe en af hendes bikinier, 'so be it'.

»Jeg ved godt, at en bikini ikke kan redde hele verden. Men det her er mit bidrag,« siger Katrine Lee Larsen.

Hun er ikke alene om at fremme en klimavenlig produktion. Netværket, som bliver større og større, er 'gode til at spille hinanden gode'.

Hun er overbevist om, at de er en stor medvirken til hendes succes.

»Jeg har fået så meget kærlighed fra andre bæredygtige brands. Vi arbejder for et overordnet formål, så vi har ikke spidse albuer. Vi hjælper hinanden i stedet,« siger Katrine Lee Larsen.

Økonomisk hjælp har hun ikke haft brug for, da hun har valgt at finansiere alt af egen lomme.

Derfor er det en stor tryghed for hende, at hun har fuldtidsjob ved siden af, som betaler huslejen.

»Hvis man går fuldtid, så sætter man et æggeur for, hvornår der skal rulle penge ind. Det pres har jeg ikke,« siger hun.

Fakta om kvindelig iværksætteri: Tre ud af fire nye iværksættere i 2017 var mænd

I 2017 skabte kvinder primært virksomheder inden for serviceerhvervene:

23 procent af de kvindelige iværksættere startede inden for videnservice.

12 procent startede inden for handelsbrancen

11 procent startede i sundhed og socialvæsenbranchen Kilde: Danmarks statistik.

Lige nu er Copenhagen Cartel ikke en overskudsforretning.

Men det bekymrer ikke Katrine Lee Larsen, som forsøger at holde tal og målsætninger lidt på afstand. Hun har ikke travlt.

Det er også hendes vigtigste råd til andre kvinder, som går rundt med en iværksætter i maven.

»Start det op som en hobby. Så undgår du, at der kommer for stort et pres på dine skuldre,« siger hun og forstætter:

»Go big or go home er altså en skrøne.«