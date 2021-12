Flere sager om upassende adfærd har givet advarsler og sanktioner for ansatte i Maersk Drilling.

Det skriver Finans.

Mediet har tidligere skrevet om, at topchef Jørn Madsen i den børsnoterede borerigkoncern har modtaget en advarsel for netop upassende adfærd.

Her skulle Jørn Madsen have overfuset en kvindelig kollega.

Nu fortæller bestyrelsesformand Claus Hemmingsen så til Finans, at det ikke er det eneste tilfælde.

Han tilføjer dog, at ingen undersøgelser har givet udtryk for et generelt problem.

»Når det er sagt, er Maersk Drilling desværre ikke fuldstændig fri for sager om upassende adfærd på forskellige niveauer i organisationen, og vi er klar til at drage konsekvenser, når det vurderes at være relevant. Det har i enkelte tilfælde i de seneste år ført til advarsler og ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af uønsket adfærd,« oplyser Claus Hemmingsen i en skriftlig kommentar til Finans.

Ifølge Claus Hemmingsen kan de 2400 ansatte klage over grænseoverskridende adfærd ved at kontakte en etisk hotline eller gennem tilfredshedsmålinger.

Topchef Jørn Madsen skriver i et skriftligt svar til Finans, at han beklager sin opførsel, og at advarslen, han fik, var berettiget.